Супругу Николая Караченцова после ДТП лишили прав за вождение в нетрезвом виде

Супруга актера Николая Караченцова Людмила Поргина лишена водительских прав на полтора года за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Такое решение принял судья мирового участка Щелковского городского суда, рассмотрев дело о произошедшем 28 февраля ДТП, после которого Караченцов был госпитализирован.

Поргина была признана виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Кроме лишения прав на 1,5 года, супруга Караченцова оштрафована на 30 тысяч рублей.