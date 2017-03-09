Супругу Николая Караченцова после ДТП лишили прав за вождение в нетрезвом виде
Супруга актера Николая Караченцова Людмила Поргина лишена водительских прав на полтора года за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Такое решение принял судья мирового участка Щелковского городского суда, рассмотрев дело о произошедшем 28 февраля ДТП, после которого Караченцов был госпитализирован.
Поргина была признана виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).
Кроме лишения прав на 1,5 года, супруга Караченцова оштрафована на 30 тысяч рублей.
Вечером 28 февраля возле поселка Загорянский Щелковского района Подмосковья автомобиль «Тойота», которым управляла Людмила Поргина, столкнулся с «Газелью». Муж Поргиной Николай Караченцов, находившийся в «Тойоте», был госпитализирован.
В ночь 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял Караченцов, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. Актер получил тяжелые травмы и несколько недель находился в коме. Полностью восстановиться после аварии Караченцову не удалось.