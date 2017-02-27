Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье

Актер Николай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после того, как машина, в которой он ехал, столкнулась с «Газелью» в Подмосковье.

У актера диагностировано сотрясение мозга, заявил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Также были госпитализированы родственница актера и сопровождавшая его медсестра, сообщил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах. Информации об их состоянии нет.

Сын актера Андрей Караченцов подтвердил факт госпитализации, добавив, что «пока никаких других деталей нет».

По словам Андрея Караченцова, в результате столкновения машина перевернулась, передает телеканал «360». За рулем машины, как следует из сообщения «Лайфа», находилась жена актера Людмила Поргина.