Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье
Актер Николай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после того, как машина, в которой он ехал, столкнулась с «Газелью» в Подмосковье.
У актера диагностировано сотрясение мозга, заявил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
Также были госпитализированы родственница актера и сопровождавшая его медсестра, сообщил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах. Информации об их состоянии нет.
Сын актера Андрей Караченцов подтвердил факт госпитализации, добавив, что «пока никаких других деталей нет».
По словам Андрея Караченцова, в результате столкновения машина перевернулась, передает телеканал «360». За рулем машины, как следует из сообщения «Лайфа», находилась жена актера Людмила Поргина.