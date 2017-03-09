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Сериал «Табу» продлен на второй сезон

The Hollywood Reporter
14:20, 9 марта 2017
Надежный источник

Каналы BBC One и FX объявили о продлении сериала «Табу» на второй сезон.

Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов продолжительность в 60 минут каждый.

«Мы рады продолжить наше сотрудничество с BBC и FX», — сказал исполнитель главной роли и один из создателей сериала Том Харди, добавив, что это «фантастическая новость».

Представители BBC One, в свою очередь, сообщили, что сериал «Табу» стал одним из самых успешных проектов канала, особо отметив его популярность среди молодой аудитории.

Taboo Official Trailer (HD) Tom Hardy (Season 1) FX TV Drama
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Первый сезон «Табу», состоявший из восьми эпизодов, британский BBC One и американский FX показывали в январе—феврале 2017 года.
Сериал был создан Томом Харди, его отцом Чипсом Харди и Стивеном Найтом. Продюсером первого сезона был Ридли Скотт.
Первый сезон «Табу» рассказывал историю Джеймса Делейни (Том Харди), который в 1814 году из-за смерти отца вернулся в Лондон после многолетнего отсутствия. Делейни в наследство достался участок земли в Северной Америке, представляющий интерес как для США и Британской империи, так и для Ост-Индской компании.

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