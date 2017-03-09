Сериал «Табу» продлен на второй сезон

Каналы BBC One и FX объявили о продлении сериала «Табу» на второй сезон.

Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов продолжительность в 60 минут каждый.

«Мы рады продолжить наше сотрудничество с BBC и FX», — сказал исполнитель главной роли и один из создателей сериала Том Харди, добавив, что это «фантастическая новость».

Представители BBC One, в свою очередь, сообщили, что сериал «Табу» стал одним из самых успешных проектов канала, особо отметив его популярность среди молодой аудитории.