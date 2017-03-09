Сериал «Табу» продлен на второй сезон
Каналы BBC One и FX объявили о продлении сериала «Табу» на второй сезон.
Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов продолжительность в 60 минут каждый.
«Мы рады продолжить наше сотрудничество с BBC и FX», — сказал исполнитель главной роли и один из создателей сериала Том Харди, добавив, что это «фантастическая новость».
Представители BBC One, в свою очередь, сообщили, что сериал «Табу» стал одним из самых успешных проектов канала, особо отметив его популярность среди молодой аудитории.
Первый сезон «Табу», состоявший из восьми эпизодов, британский BBC One и американский FX показывали в январе—феврале 2017 года.
Сериал был создан Томом Харди, его отцом Чипсом Харди и Стивеном Найтом. Продюсером первого сезона был Ридли Скотт.
Первый сезон «Табу» рассказывал историю Джеймса Делейни (Том Харди), который в 1814 году из-за смерти отца вернулся в Лондон после многолетнего отсутствия. Делейни в наследство достался участок земли в Северной Америке, представляющий интерес как для США и Британской империи, так и для Ост-Индской компании.