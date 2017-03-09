Пограничная служба США отчиталась о резком сокращении числа попыток нелегальной миграции при Трампе

Число попыток незаконного пересечения границы США и Мексики в феврале 2017 года резко сократилось. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ежемесячный отчет, опубликованном Таможенной и пограничной службой США.

По данным ведомства, в феврале в среднем в день границу США и Мексики пытались нелегально пересечь 840 человек, что на 39 процентов меньше, чем в январе 2017 года.

По сравнению с февралем 2016 года число попыток незаконного пересечения границы с Мексикой сократилось на 36 процентов.

До февраля 2017 года, отмечает The New York Times, этот показатель рос в течение нескольких месяцев. В феврале, сообщается в отчете Таможенной и пограничной службы, число попыток нелегального пересечения границы как правило больше, чем в январе.

Снижение числа нелегальных мигрантов эксперты, опрошенные изданием, связывают с вступлением на пост президента Дональда Трампа. По их мнению, влияние мог оказать сам факт прихода в Белый дом Трампа, у которого борьба с нелегальной миграцией была одним из ключевых пунктов предвыборной программы.