Пограничная служба США отчиталась о резком сокращении числа попыток нелегальной миграции при Трампе

The New York Times
07:56, 9 марта 2017
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Число попыток незаконного пересечения границы США и Мексики в феврале 2017 года резко сократилось. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ежемесячный отчет, опубликованном Таможенной и пограничной службой США.

По данным ведомства, в феврале в среднем в день границу США и Мексики пытались нелегально пересечь 840 человек, что на 39 процентов меньше, чем в январе 2017 года.

По сравнению с февралем 2016 года число попыток незаконного пересечения границы с Мексикой сократилось на 36 процентов.

До февраля 2017 года, отмечает The New York Times, этот показатель рос в течение нескольких месяцев. В феврале, сообщается в отчете Таможенной и пограничной службы, число попыток нелегального пересечения границы как правило больше, чем в январе.

Снижение числа нелегальных мигрантов эксперты, опрошенные изданием, связывают с вступлением на пост президента Дональда Трампа. По их мнению, влияние мог оказать сам факт прихода в Белый дом Трампа, у которого борьба с нелегальной миграцией была одним из ключевых пунктов предвыборной программы.

«Первые результаты показывают, что правоприменение имеет значение, сдерживание имеет значение, а всеобъемлющее иммиграционное законодательства может оказать свое воздействие», — заявил глава министерства внутренней безопасности Джон Келли (англ.яз.).

The New York Times
В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп, помимо прочего, обещал построить стену на границе США и Мексики. После победы на выборах президента США Трамп заявил, что по-прежнему намерен реализовать этот проект.
В январе Дональд Трамп издал указ, вводящий временный запрет на въезд в США граждан семи стран — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Запрет распространялся на граждан этих стран с американскими визами и грин-картами. Указ Трампа вызвал протесты как в США, так и за рубежом и был обжалован в американских судах. В начале февраля федеральный судья приостановил действие указа Трампа о мигрантах на время рассмотрения иска, поданного штатами Вашингтон и Миннесота.
В начале марта Трамп издал новый указ о мигрантах, в котором из стран, гражданам которых временно запрещен въезд в США, был исключен Ирак. В новой редакции указа из-под запрета также были выведены иностранцы с грин-картами. Этот указ уже оспорен в суде штатом Гавайи.
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