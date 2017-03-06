Трамп отменил запрет на въезд в США для граждан Ирака и владельцев грин-карт

В новом указе президента США Дональда Трампа о мигрантах перечислены шесть стран, гражданам которых запретят въезд в США — это Иран, Ливия, Сирия, Сомали, Судан и Йемен.

В указе, который был подписан Трампом 27 января и впоследствии заблокирован американским судом, также упоминался Ирак.

Источник в Белом доме сообщил агентству Reuters, что Ирак решено исключить из списка, поскольку власти этой страны сотрудничают с США в борьбе с террористами «Исламского государства». Кроме того, правительство Ирака ужесточило визовый контроль и ввело повышенные стандарты обмена информацией с США.

Запрет на въезд в США будет действовать в течение 120 дней. В первой версии указа был предусмотрен бессрочный запрет для граждан Сирии — теперь этот пункт исключен.

Действие нового указа не будет распространяться на владельцев грин-карт.

Обновление. Трамп подписал указ вечером 6 марта. Ожидается, что он вступит в силу через 10 дней.