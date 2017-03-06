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Трамп отменил запрет на въезд в США для граждан Ирака и владельцев грин-карт

Reuters
15:31, 6 марта 2017
Надежный источник

В новом указе президента США Дональда Трампа о мигрантах перечислены шесть стран, гражданам которых запретят въезд в США — это Иран, Ливия, Сирия, Сомали, Судан и Йемен.

В указе, который был подписан Трампом 27 января и впоследствии заблокирован американским судом, также упоминался Ирак.

Источник в Белом доме сообщил агентству Reuters, что Ирак решено исключить из списка, поскольку власти этой страны сотрудничают с США в борьбе с террористами «Исламского государства». Кроме того, правительство Ирака ужесточило визовый контроль и ввело повышенные стандарты обмена информацией с США.

Запрет на въезд в США будет действовать в течение 120 дней. В первой версии указа был предусмотрен бессрочный запрет для граждан Сирии — теперь этот пункт исключен.

Действие нового указа не будет распространяться на владельцев грин-карт.

Обновление. Трамп подписал указ вечером 6 марта. Ожидается, что он вступит в силу через 10 дней.
Указ Дональда Трампа о запрете въезда в США гражданам семи стран, где проживают преимущественно мусульмане, вызвал массовые протесты в Америке.
Через несколько дней после подписания указа его действие приостановил суд — на время рассмотрения жалобы, которую подали штаты Вашингтон и Миннесота.
Трамп заявлял, что указ о запрете на въезд в США необходим в целях борьбы с терроризмом.

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