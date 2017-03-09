Недовольная подарком на 8 марта учительница уволилась из школы. Ученики подарили ей 5 тысяч рублей

Учительница гимназии номер 8 в Сочи, недовольная тем, что ученики подарили ей на 8 марта конверт с 5 тысячами рублей, уволилась. Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» директор гимназии Игорь Никитин.

По словам директора, учительницу — Эллу Александрович — возмутила не сумма подаренных денег, а отсутствие должного внимания со стороны учеников. При этом Никитин подчеркнул, что с моральной точки зрения жалобу учительницы на подарок оправдать нельзя.

В соцсетях широкое распространение получило смс-сообщение, отправленное учительницей из Сочи родителям после того, как были вручены подарки на 8 марта.