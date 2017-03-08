Моуринью перед матчем «МЮ» в Ростове: сложно поверить, что мы будем играть на этом поле, если его можно так назвать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на предматчевой пресс-конференции перед гостевым матчем с российским «Ростовом» раскритиковал состояние поля на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

«Мне по-прежнему сложно поверить, что мы завтра будем играть. Я знаю, что нам придется, но мне сложно поверить, что мы будем играть на этом поле, если его можно так назвать», — цитирует слова Моуринью официальный сайт английского клуба.

Он добавил, что все еще работает над планом на матч с «Ростовом», поскольку, в частности, «ожидал чего-то более пригодного для игры». По его словам, на записях прошлогодних матчей «Ростова» с «Баварией», «Аяксом» и «Атлетико» поле выглядело гораздо лучше.

Тренер рассказал, что в беседе с сотрудником УЕФА упомянул о своем беспокойстве по поводу здоровья игроков, но тот ответил, что «они застрахованы, поэтому проблем нет».

По информации «Спорт-Экспресса», команды договорились не тренироваться на самом стадионе, чтобы не ухудшать состояние поля.