В Петербурге задержаны участницы феминистской акции. Полицейские применили силу

В центре Санкт-Петербурга полицейские задержали несколько участниц феминистской акции. По данным «ОВД-Инфо», задержаны девять человек, «Фонтанка» пишет о восьми задержанных. Они находятся в 78 отделе полиции Санкт-Петербурга.

На видеозаписях с места событий видно, что полицейские применяют к активисткам силу.

Задержания на акции феминисток. pic.twitter.com/quLGpE3edN — Гаврилов Дмитрий (@gavridm) March 8, 2017

Жесткие Задержания феминисток на шествии по Невскому проспекту. Задержаны уже 7 человек pic.twitter.com/jrYQgUgPQm — Гаврилов Дмитрий (@gavridm) March 8, 2017

На акции феминисток на Невском нереально жесткие задержания, уже 8 pic.twitter.com/QYXgSAea6A — Dave Frenkel (@merr1k) March 8, 2017

«Фонтанка» пишет, что активисток задержали в районе пересечения Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы, куда они пришли от Малой Садовой. Задержания начались, как сообщает «Росбалт», когда участники акции начали петь песню «Стены рухнут» группы «Аркадий Коц».

В акции участвовали около 50 человек, сообщает «Росбалт». Они принесли с собой тантамареску с изображением женщины, которая замахивается мечом над драконом с тремя человеческими головами (их лица похожи на патриарха Кирилла, депутата Госдумы Виталия Милонова и сенатора Елену Мизулину).

Акция феминисток на Малой Садовой pic.twitter.com/FuiLfLTUsL — Гаврилов Дмитрий (@gavridm) March 8, 2017

Акция феминисток на Малой Садовой pic.twitter.com/wKpS5BPOIx — Гаврилов Дмитрий (@gavridm) March 8, 2017