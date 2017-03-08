В Петербурге задержаны участницы феминистской акции. Полицейские применили силу

ОВД-Инфо
14:01, 8 марта 2017
Надежный источник

В центре Санкт-Петербурга полицейские задержали несколько участниц феминистской акции. По данным «ОВД-Инфо», задержаны девять человек, «Фонтанка» пишет о восьми задержанных. Они находятся в 78 отделе полиции Санкт-Петербурга.

На видеозаписях с места событий видно, что полицейские применяют к активисткам силу.

«Фонтанка» пишет, что активисток задержали в районе пересечения Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы, куда они пришли от Малой Садовой. Задержания начались, как сообщает «Росбалт», когда участники акции начали петь песню «Стены рухнут» группы «Аркадий Коц».

В акции участвовали около 50 человек, сообщает «Росбалт». Они принесли с собой тантамареску с изображением женщины, которая замахивается мечом над драконом с тремя человеческими головами (их лица похожи на патриарха Кирилла, депутата Госдумы Виталия Милонова и сенатора Елену Мизулину).

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