Сын убитого брата Ким Чен Ына опубликовал видеообращение

В интернете 7 марта опубликовано видеообращение человека, называющего себя сыном убитого в Малайзии Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

В 40-секундном ролике молодой мужчина, говорящий по-английски, называет себя «Ким Хан Солем из Северной Кореи, из семьи Ким». «Мой отец был убит несколько дней назад, сейчас я с мамой и сестрой, и мы очень благодарны (в этом месте звук пропадает. — Прим. „Медузы“) и надеемся, что все скоро наладится», — говорит он. Он демонстрирует на камеру свой паспорт, однако страницы документа на видео заретушированы.

KHS Video Cheollima Civil Defense

Когда и где было снято видео, не сообщается. Ролик опубликовала неизвестная до этого момента организация Cheollima Civil Defense, которая, как утверждается на ее сайте, «ответила на срочную просьбу выживших членов семьи Ким Чен Нама о защите» и «переместила их в безопасное место» (откуда — не уточняется). Организация поблагодарила в содействии власти Нидерландов, Китая, США и «четвертое неназванное правительство», а также лично посла Нидерландов в Корее.

Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что в не знают об организации Cheollima Civil Defense. Агентство отмечает, что Чхоллима — это «мифический конь, который может очень быстро преодолевать огромные расстояния».

Yonhap пишет, что собеседник в южнокорейской разведке подтвердил, что мужчина на видео — Ким Хан Соль. Это подтвердили и южнокорейские источники Associated Press. Агентство сообщает, что специалисты по анализу голоса сравнили голос на видео с голосом из интервью Ким Хан Соля 2012 года финскому телевидению и назвали «очень высокой» вероятность того, что это один и тот же человек.