Прокуратура Гавайев попросила суд заблокировать новый указ Трампа о мигрантах

Прокуратура штата Гавайи 7 марта направила в федеральный окружной суд иск о приостановке действия второго указа о мигрантах, подписанного 6 марта президентом США Дональдом Трампом.

В заявлении сказано, что новому указу присущи «те же юридические проблемы, что и первому — он ставит под угрозу краеугольные гарантии, данные Конституцией и законодательством».

В частности, указ лишает часть жителей Гавайев возможности встретиться со своими родственниками из упомянутых в указе шести стран «на основании религии и происхождения» этих людей, сказано в исковом заявлении.

К иску присоединился глава Ассоциации мусульман Гавайев имам Исмаил Эльших, теща которого — гражданка Сирии без американской визы — из-за указа не сможет въехать в США.