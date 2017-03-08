Прокуратура Гавайев попросила суд заблокировать новый указ Трампа о мигрантах

CNN
16:36, 8 марта 2017
Надежный источник

Прокуратура штата Гавайи 7 марта направила в федеральный окружной суд иск о приостановке действия второго указа о мигрантах, подписанного 6 марта президентом США Дональдом Трампом.

В заявлении сказано, что новому указу присущи «те же юридические проблемы, что и первому — он ставит под угрозу краеугольные гарантии, данные Конституцией и законодательством».

В частности, указ лишает часть жителей Гавайев возможности встретиться со своими родственниками из упомянутых в указе шести стран «на основании религии и происхождения» этих людей, сказано в исковом заявлении.

К иску присоединился глава Ассоциации мусульман Гавайев имам Исмаил Эльших, теща которого — гражданка Сирии без американской визы — из-за указа не сможет въехать в США.

6 марта президент США Дональд Трамп подписал новый указ об ограничении въезда в страну беженцев и жителей некоторых мусульманских стран, который он объясняет целями борьбы с терроризмом. Документ вступит в силу 16 марта.
Указ несколько отличается от предыдущего, подписанного в конце января и впоследствии заблокированного судом после жалобы некоторых штатов. В частности, он временно запрещает въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена, однако Ирак, с которым США тесно сотрудничает в сфере борьбы с терроризмом, из этого списка исключен. Кроме того, указ однозначно гарантирует въезд обладателям грин-карт.

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