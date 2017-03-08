Медведев подписал стратегию действий в интересах женщин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал национальную стратегию действий в интересах женщин, рассчитанную до 2022 года.

Стратегию предполагается реализовывать в два этапа — первый рассчитан до 2018 года, второй пройдет с 2019 по 2022 годы. Концепция национальной стратегии основывается на защите прав женщин, которые называются неотъемлемой частью общих прав человека, и на создании условий для полного и равноправного участия женщин во всех сферах культурной, экономической, социальной политической жизни России.

Россия, согласно национальной стратегии, берет на себя обязательства повысить занятость женщин и создать условия для их карьерного и профессионального роста, а также снизить разницу в зарплатах между мужчинами и женщинами.

Помимо этого, концепция предполагает принятие мер для сохранения здоровья женщин, профилактику насилия в отношении женщин и помощь некоммерческим организациям, которые помогают жертвам насилия, а также многое другое.