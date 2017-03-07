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В Светогорске задержаны корреспонденты «Сноба»

Сноб
14:04, 7 марта 2017
Надежный источник

Корреспондент «Сноба» Игорь Залюбовин и фотограф Владимир Яроцкий задержаны в городе Светогорск на границе с Финляндией.

Журналисты приехали делать репортаж о Светогорске, мэр которого объявил, что в городе нет и не будет геев.

Сотрудники ФСБ, сообщает «Сноб», встретили журналистов у подъезда дома, в котором они сняли квартиру на время командировки.

Залюбовина и Яроцкого доставили в отделение ФСБ, где оформили на них дело по административной статье «нарушение пограничного режима». У журналистов не было разрешения на посещение Светогорска, где действует особый режим въезда из-за близости к госгранице.

Журналисты, как сообщается, будут выдворены из Светогорска.

Главный редактор сайта «Сноба» Егор Мостовщиков подтвердил «Медузе», что у корреспондентов издания не было разрешений на посещение Светогорска. «Мы просто не успели оформить разрешение, потому что оформляется в течение месяца, поэтому мы на свой страх и риск отправили», — сказал он, добавив, что с корреспондентами все в порядке. С ними, по словам Мостовщикова, «был цивилизованный разговор без угроз».

6 марта Светогорск пыталась посетить группа ЛГБТ-активистов и сопровождавшая их корреспондент телеканала «Дождь» Евгения Зобнина. Активистов выдворили из города за нарушение пограничного режима. У них также не было разрешения на посещение Светогорска.
Светогорск — город в Выборгском районе Ленинградской области с населением около 15 тысяч человек. Город расположен в приграничной зоне, его посещение требует специального разрешения.
Пост мэра Светогорска занимает Сергей Давыдов, бывший военный комиссар Выборгского района.
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