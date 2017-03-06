Двое ЛГБТ-активистов задержаны в Светогорске. Мэр заявил, что в городе нет и не будет геев

На въезде в город Светогорск Ленинградской области задержаны двое ЛГБТ-активистов Борис Канаков и Андрей Потапов.

Как сообщил «ОВД-Инфо» активист Алексей Назаров, Канаков и Потапов входили в группу из семи человек, которые отправились 6 марта в Светогорск.

Активисты планировали погулять по городу, а также попытаться встретиться с мэром, объявившим Светогорск «свободным от геев». Группу сопровождала корреспондент «Дождя» Евгения Зобнина, сообщает «Медиазона» со ссылкой на петербургского фотографа Давида Френкеля.

На втором приграничном пункте двоих активистов вывели из автобуса, на котором они ехали из Санкт-Петербурга, и задержали. Причины задержания, сообщил Назаров, пока неизвестны.

В свою очередь издание 47news сообщило со ссылкой на мэра Светогорска Сергея Давыдова, что группа ЛГБТ-активистов была выдворена из города. Двоих активистов, заявил Давыдов, сняли с автобуса из-за отсутствия пропускных документов в Светогорск, где действует особый режим въезда.

Еще четверо активистов, рассказал мэр Светогорска, отправились гулять по городу, хотя должны были проследовать до границы. Они были задержаны за нарушение пограничного режима и также выдворены, заявил Давыдов.