Церковная комиссия исследовала бюст Николая II. Он не мироточит

Комиссия из пяти священников Симферопольской и Крымской епархии осмотрела бюст Николая II в Симферополе и пришла к выводу, что он не мироточит.

«На момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено», — говорится в сообщении епархии.

Вместе с тем комиссия рекомендовала священнику часовни продолжить наблюдения и «в случае появления следов мироточения незамедлительно сообщить правящему архиерею и комиссии».

Бюст Николая II осматривали архимандрит Каллиник (Чернышев), протоиереи Николай Донецко, Богдан Северин, Иоанн Шимон и Иоанн Пристанский.