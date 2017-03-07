Закажите 3 ужина для двоих всего за 1700 рублей! partiyaedi.ru

Церковная комиссия исследовала бюст Николая II. Он не мироточит

Интерфакс
12:07, 7 марта 2017
Надежный источник

Комиссия из пяти священников Симферопольской и Крымской епархии осмотрела бюст Николая II в Симферополе и пришла к выводу, что он не мироточит.

«На момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено», — говорится в сообщении епархии.

Вместе с тем комиссия рекомендовала священнику часовни продолжить наблюдения и «в случае появления следов мироточения незамедлительно сообщить правящему архиерею и комиссии».

Бюст Николая II осматривали архимандрит Каллиник (Чернышев), протоиереи Николай Донецко, Богдан Северин, Иоанн Шимон и Иоанн Пристанский.

О том, что бюст Николая II в Симферополе мироточит, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская в эфире телеканала «Царьград». При этом Поклонская сослалась на сотрудников прокуратуры Крыма, которую она ранее возглавляла. Слова депутата подтверждал староста часовни: по его словам, мироточил не только бюст царя, но и многочисленные иконы.
Глава синодальной комиссии по канонизации святых епископ Панкратий предлагал проверить, мироточит бюст Николая II или нет. «Не будем критиковать молодую, неискушенную еще в политике женщину-депутата. Не стоит обращать внимания на богоборцев и сетевых пустобрехов — горбатого могила исправит», — заметил епископ.

Читайте также

Фото в анонсе: Константин Михальчевский / Sputnik / Scanpix / LETA

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Фото в анонсе: Константин Михальчевский / Sputnik / Scanpix / LETA