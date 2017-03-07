Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную за SMS

Ранее о прошении Севастиди о помиловании ничего не сообщалось. В указе сказано, что он принят, «руководствуясь принципами гуманности».

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Оксаны Севастиди, которую осудили за SMS о передвижениях военной техники в Сочи. Указ вступает в силу 12 марта 2017 года.

Весной 2016 года Севастиди осудили на семь лет колонии по статье о госизмене. Суд признал ее виновной в том, что в 2008 году она отправила знакомому в Грузию несколько SMS, в которых написала о военной технике, провозимой через Сочи.

Защита Севастиди намеревалась оспорить приговор, для этого адвокаты обратились в Верховный суд, чтобы тот восстановил срок подачи апелляции. Заседание было запланировано на середину марта.

Путин прокомментировал приговор Севастиди во время ежегодной пресс-конференции в декабре 2016 года. Тогда он назвал приговор за SMS «жестким».