Ходорковский уйдет с поста председателя «Открытой России»

Михаил Ходорковский покинет пост председателя движения «Открытая Россия». Об этом сообщил исполнительный директор движения Тимур Валеев.

Нового руководителя «Открытой России» изберут на конференции в середине апреля. Тогда же состоятся перевыборы членов федерального совета движения.

В комментарии РБК Валеев отметил, что у Ходорковского останется статус основателя движения с «довольно-таки хорошими полномочиями». «То есть он все равно может влиять на работу движения без каких-то проблем для себя», — сказал директор «Открытой России».

По словам Валеева, кандидаты в федеральный совет должны будут представить собственную стратегию развития «Открытой России», где одним из пунктов будет привлечение денег на реализацию проектов.

«Мы понимаем, что общественная организация — это не фонд, раздающий гранты на все стороны, а сообщество людей, способных реализовывать самые разные проекты и умеющих найти на эти проекты ресурсы», — написал Валеев в своем фейсбуке.