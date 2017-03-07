Госдума одобрила законопроект о запрете странных детских имен

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает давать детям необычные имена. За документ проголосовали 377 депутатов, трое воздержались. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Законопроект сенатора Валентины Петренко вводит ряд условий, который родители обязаны соблюдать при выборе имени. Так, в имени не может быть цифр, буквенных кодов и символов, а также указаний ранга, должности или числительных. Петренко также предложила запретить использовать в именах аббревиатуры и ненормативную лексику.

«Детей пытаются называть принцессами, президентами, моряками, капитанами, люциферами — есть и такие примеры. Работники ЗАГС разговаривают с родителями и пытаются убеждать не называть детей так», — заявила Петренко, выступая в Думе.

Отсутствие ограничений при выборе имени, по мнению Петренко, может приводить к злоупотреблению родительскими правами. Она добавила, что оценивать имена будут сотрудники ЗАГСов, а родители смогут оспорить их решение в суде.