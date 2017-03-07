Депутаты решили запретить странные детские имена. О чем речь?

1 . Что случилось?

2 . Какие условия?

3 . А что, можно было?

4 . Да, это странно. Но нет никаких цифр и кодов, зачем их запрещать?

5 . Понятно, а что не так с аббревиатурами?

6 . А зачем что-то запрещать? Как автор законопроекта объясняет свою идею?

7 . Кто будет решать, можно давать имя или нет?

8 . В законопроекте есть ограничения для фамилий?