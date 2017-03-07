Депутаты решили запретить странные детские имена. О чем речь?
1
Что случилось?
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект сенатора Валентины Петренко, который ограничивает родителей в выборе имени для ребенка. Петренко предложила внести ряд условий, которым должно отвечать имя россиянина.
2
Какие условия?
В имя ребенка нельзя будет включать цифровые и буквенные коды, а также символы. Родители не смогут добавлять в имена детей ранги (капитан, генерал), должности (президент, министр) или числительные (первый, второй). Наконец, в именах запретят использовать ненормативную лексику и аббревиатуры.
3
А что, можно было?
Да. Автор законопроекта ссылается на базу странных имен, которую ведут московские ЗАГСы. Вот лишь некоторые примеры имен с символами (дефисом) и титулами:
- Лука-Счастье Саммерсет Оушен
- Николай-Никита-Нил
- Принцесса Даниэлла
- Кантогор-Егор
- Князь
- Алиса-Нефертити
4
Да, это странно. Но нет никаких цифр и кодов, зачем их запрещать?
Видимо, на всякий случай. В России широко известна лишь одна попытка присвоить ребенку не имя, а цифробуквенный код. В 2002 году москвичи Вячеслав Воронин и Марина Фролова решили назвать своего сына БОЧ рВФ 260602 (биологический объект человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002 года).
Но ЗАГС и без всякого специального закона отказался регистрировать такое имя, и суд это решение поддержал. В результате мальчик уже 14 лет живет без российских документов. Чтобы устроить его в школу, родители оформили «паспорт гражданина мира».
5
Понятно, а что не так с аббревиатурами?
Их, скорее всего, исключат из законопроекта в ходе рассмотрения в Думе. По крайней мере, такую позицию заняли представители ЗАГСов. Они напомнили, что аббревиатуры широко использовались для сочинения имен в советский период и с тех пор уже прижились.
Речь в данном случае может идти не только о совсем экзотических именах вроде Даздрапермы («Да здравствует Первое мая!»), но и о вполне привычных Владленах (Владимир Ленин) или Кимах (Коммунистический интернационал молодежи).
6
А зачем что-то запрещать? Как автор законопроекта объясняет свою идею?
В пояснительной записке Петренко пишет, что пытается найти баланс между правом родителей выбирать называть детей как им хочется и правом ребенка «на имя, которое бы не нарушало его собственные интересы». По мнению сенатора, родители не всегда понимают, какие трудности могут возникнуть у ребенка из-за необычного или экзотического имени, «особенно в детском коллективе».
7
Кто будет решать, можно давать имя или нет?
По замыслу Петренко, критерии отбора будут достаточно понятными, чтобы решение могли принимать сотрудники ЗАГСов. При этом у родителей останется право оспорить это решение в суде, если они будут несогласны.
8
В законопроекте есть ограничения для фамилий?
Пока нет. Наоборот, депутаты даже предложили кое-что разрешить: давать ребенку двойную фамилию, составленную из фамилий отца и матери (сейчас это запрещено). Считается, что это позволит избежать конфликтов, когда родители не могут определиться с фамилией для ребенка.
9
Закон примут?
Да. Дума очень редко отказывается от рассмотрения законопроектов, которые уже прошли первое чтение. Правительство также уже поддержало документ, указав только на технические неточности в тексте. Возможно, в текст внесут какие-то правки во время второго чтения.