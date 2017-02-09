Депутаты предложили разрешить давать детям двойную фамилию

Депутаты Госдумы предложили внести в законопроект сенатора Валентины Петренко о запрете имен с цифрами поправки, которые разрешат давать ребенку двойную фамилию, состоящую из фамилий матери и отца. Об этом сообщил председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников.

В случае принятия поправок ребенку можно будет давать фамилию, состоящую из не более чем двух других фамилий, соединенных дефисом. Фамилии отца и матери можно будет располагать в любом порядке. Сейчас ребенок может получить двойную фамилию только в случае, если ее носит один из его родителей.

По словам депутата Ольги Баталиной, которая среди прочих предложила внести поправки, идея призвана «уравновесить» законопроект.

Поправки предлагается внести ко второму чтению законопроекта. По словам Крашенниникова, первое чтение законопроекта может пройти в конце февраля, передает «Интерфакс».