Закажите цветы на 8 Марта! Всем читателям «Медузы» -10% floraexpress.ru

По делу об убийстве посла Андрея Карлова в Анкаре арестована россиянка

Milliyet
07:39, 6 марта 2017
Требует подтверждения

В рамках расследования дела об убийстве российского посла Андрея Карлова под стражу взята гражданка РФ.

Россиянка, которую турецкие СМИ называют Екатериной Б., появилась в деле об убийстве посла после того, как полиция исследовала переписку застрелившего Карлова Мевлюта Алтынташа.

По предварительным данным, россиянка разговаривала с Алтынташем по телефону и обменивалась сообщениями в мессенджере WhatsApp, но никогда не встречалась лично.

В Турции, как считают правоохранительные органы, 33-летняя Екатерина Б. была причастна к организации проституции.

Россиянка заключена под стражу. Правоохранительные органы, как сообщила прокуратура, проверяют все возможные связи между гражданкой РФ и убийцей посла.

Посольство РФ в Анкаре, сообщает РИА Новости, не смогло оперативно прокомментировать арест россиянки по делу об убийстве Карлова.

Андрей Карлов был убит полицейским Мевлютом Алтынташем 19 декабря 2016 года во время выступления на выставке в Анкаре. Убив посла, Алтынташ выкрикнул несколько фраз о боях в Алеппо. Нападавший был застрелен полицией на месте преступления.
В расследовании убийства Карлова принимают участие сотрудники российских правоохранительных органов. По факту убийств посла СК РФ возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться