По делу об убийстве посла Андрея Карлова в Анкаре арестована россиянка

В рамках расследования дела об убийстве российского посла Андрея Карлова под стражу взята гражданка РФ.

Россиянка, которую турецкие СМИ называют Екатериной Б., появилась в деле об убийстве посла после того, как полиция исследовала переписку застрелившего Карлова Мевлюта Алтынташа.

По предварительным данным, россиянка разговаривала с Алтынташем по телефону и обменивалась сообщениями в мессенджере WhatsApp, но никогда не встречалась лично.

В Турции, как считают правоохранительные органы, 33-летняя Екатерина Б. была причастна к организации проституции.

Россиянка заключена под стражу. Правоохранительные органы, как сообщила прокуратура, проверяют все возможные связи между гражданкой РФ и убийцей посла.

Посольство РФ в Анкаре, сообщает РИА Новости, не смогло оперативно прокомментировать арест россиянки по делу об убийстве Карлова.