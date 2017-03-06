Адвокаты Зои Световой подали в суд жалобу на обыск

Адвокаты правозащитницы и журналистки Зои Световой подали в Басманный суд Москвы жалобу на обыск, который был проведен в ее квартире 28 февраля.

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил агентству «Интерфакс», что в жалобе приведен целый перечень нарушений, допущенных при обыске. По словам Бадамшина, в частности, следователи изъяли вещи членов семьи Световой и не ознакомили адвокатов с постановлением о проведении обыска.

В дальнейшем Бадамшин пообещал обратиться в Европейский суд по правам человека.