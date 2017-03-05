Трамп попросил проверить администрацию Обамы на злоупотребления властью

Президент США Дональд Трамп попросил Конгресс США проверить, злоупотребляла ли администрация Барака Обамы полномочиями в ходе проведения расследований перед выборами 2016 года. Об этом сказано в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Проверку должны провести комитеты по разведке, которые расследуют действия России, пытавшейся, по утверждению американских спецслужб, склонить исход выборов в пользу Трампа.

Statement from the @PressSec about "potentially politically motivated investigations immediately ahead of the 2016 election." pic.twitter.com/6WR8i0gZBI — Fox News (@FoxNews) March 5, 2017

«Сообщения о возможно политически мотивированных расследованиях перед выборами 2016 года вызывают сильное беспокойство», — сказано в заявлении. В тексте подчеркивается, что до завершения проверки ни Белый дом, ни сам Трамп, не будут комментировать этот вопрос.

О каких именно сообщениях идет речь, не уточняется, однако накануне сам Трамп в твиттере обвинил Обаму в организации прослушки его телефонов перед выборами. Откуда ему стало известно об этом, Трамп не уточнил. Представители Обамы отвергли эти обвинения, заявив, что администрация никогда вмешивалась в расследования министерства юстиции.

Позже бывший советник Трампа Кори Левандовски заявил, что администрация Обамы прослушивала разговоры сенатора Джеффа Сешнса (сейчас — генпрокурора США) с послом России Сергеем Кисляком. Доказательств в подкрепление своих слов он не привел.