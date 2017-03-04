Трамп обвинил Обаму в незаконной прослушке телефонов. Никаких доказательств он не привел

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в незаконной прослушке его телефона в Нью-Йорке. 4 марта Трамп опубликовал серию твитов, в которых заявлял, что Обама «устроил новый Уотергейт» (имеется в виду скандал с прослушкой, в результате которого своего поста лишился президент США Ричард Никсон).

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Как отмечает The New York Times, Дональд Трамп не представил никаких доказательств того, что его телефоны действительно прослушивались. Сотрудники президента также не смогли объяснить журналистам, на чем основаны его обвинения.

CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в прошлой администрации сообщает, что прослушка телефонов Трампа не велась. «Этого не было. Это неверно. Ложь», — сообщил источник.

NYT предполагает, что обвинения в адрес Обамы могли стать ответом на публикации о связях окружения Трампа с Россией. Одновременно с твитами о прослушке Трамп написал, что российский посол Сергей Кисляк, во встречах с которым обвиняют его приближенных, 22 раза посещал Обаму в Белом доме.