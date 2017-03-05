Пираты освободили захваченных в Нигерии российских моряков

ТАСС
07:39, 5 марта 2017
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В Нигерии пираты освободили семерых россиян и украинца, захваченных в плен с судна «БиБиСи Кариббиан» в начале февраля, сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

По его словам, в настоящий момент моряки находятся во Франкфурте, все они «живы и здоровы». Об обстоятельствах освобождения заложников Буцай не сообщил.

«Германская компания Briese провела напряженные переговоры, в ходе которых совместно с российским посольством были предприняты все необходимые усилия для скорейшего освобождения», — цитирует его ТАСС.

Пираты захватили в заложники семерых россиян и одного украинца с судна «БиБиСи Кариббиан», принадлежащего немецкой компании Briese Schiffahrts, 5 февраля. Пленников удерживали в лагере пиратов на суше. Сообщалось, что пираты согласились отпустить их в обмен на выкуп.
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