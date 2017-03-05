Пираты освободили захваченных в Нигерии российских моряков
В Нигерии пираты освободили семерых россиян и украинца, захваченных в плен с судна «БиБиСи Кариббиан» в начале февраля, сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
По его словам, в настоящий момент моряки находятся во Франкфурте, все они «живы и здоровы». Об обстоятельствах освобождения заложников Буцай не сообщил.
«Германская компания Briese провела напряженные переговоры, в ходе которых совместно с российским посольством были предприняты все необходимые усилия для скорейшего освобождения», — цитирует его ТАСС.
Пираты захватили в заложники семерых россиян и одного украинца с судна «БиБиСи Кариббиан», принадлежащего немецкой компании Briese Schiffahrts, 5 февраля. Пленников удерживали в лагере пиратов на суше. Сообщалось, что пираты согласились отпустить их в обмен на выкуп.