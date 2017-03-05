Пираты освободили захваченных в Нигерии российских моряков

В Нигерии пираты освободили семерых россиян и украинца, захваченных в плен с судна «БиБиСи Кариббиан» в начале февраля, сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

По его словам, в настоящий момент моряки находятся во Франкфурте, все они «живы и здоровы». Об обстоятельствах освобождения заложников Буцай не сообщил.

«Германская компания Briese провела напряженные переговоры, в ходе которых совместно с российским посольством были предприняты все необходимые усилия для скорейшего освобождения», — цитирует его ТАСС.