В Нигерии пираты захватили в заложники россиян и украинцев
Пираты захватили в заложники семерых российских и одного украинского моряка в территориальных водах Нигерии. Об этом сообщило посольство РФ в Нигерии в своем твитере.
С борта подвергшегося пиратскому нападению судна «BBC Caribbean» похищены семь граждан России и гражданин Украины.— Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) February 7, 2017
Российские дипломаты обратились к властям Нигерии с просьбой о помощи в установлении местонахождения моряков.
В территориальных водах Нигерии неоднократно происходили нападения на иностранные суда. В большинстве случаев пираты требуют выкуп за захваченные суда и членов экипажа.