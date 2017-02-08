В Нигерии пираты захватили в заложники россиян и украинцев

Пираты захватили в заложники семерых российских и одного украинского моряка в территориальных водах Нигерии. Об этом сообщило посольство РФ в Нигерии в своем твитере.

С борта подвергшегося пиратскому нападению судна «BBC Caribbean» похищены семь граждан России и гражданин Украины. — Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) February 7, 2017

Российские дипломаты обратились к властям Нигерии с просьбой о помощи в установлении местонахождения моряков.