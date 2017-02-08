В Нигерии пираты захватили в заложники россиян и украинцев

ТАСС
09:08, 8 февраля 2017
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Пираты захватили в заложники семерых российских и одного украинского моряка в территориальных водах Нигерии. Об этом сообщило посольство РФ в Нигерии в своем твитере.

Российские дипломаты обратились к властям Нигерии с просьбой о помощи в установлении местонахождения моряков.

В территориальных водах Нигерии неоднократно происходили нападения на иностранные суда. В большинстве случаев пираты требуют выкуп за захваченные суда и членов экипажа.
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