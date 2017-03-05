«Лайф» сообщил об освобождении Сергея «Паука» Троицкого из черногорской тюрьмы. Жена музыканта утверждает, что он сбежал

Meduza
17:05, 5 марта 2017
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Издание «Лайф» сообщило об освобождении из тюрьмы в Черногории лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого, приговоренного в сентябре 2016 года к 10 месяцам тюрьмы за поджог.

Издание цитирует слова Троицкого о том, что его приговор был отменен и что он был освобожден, несмотря на попытки черногорского суда «спасти свое лицо на пороге вступления в Евросоюз и НАТО» и «с помощью новых юридических формулировок обосновать похищение российского гражданина».

Сейчас Троицкий, по информации «Лайфа», находится в Москве. Это подтвердила РЕН-ТВ его мать.

Жена Троицкого Ирина, в свою очередь, рассказала РИА Новости, что он «сбежал в Италию». Сообщения с упоминаниями о том, что «Паук» находится в Италии, 3 марта появлялись на его странице «ВКонтакте».

28 февраля об отмене приговора апелляционным судом сообщила его дочь Екатерина Троицкая; после этого, согласно сайту группы, состоялся новый суд. 4 марта на странице «Коррозии металла» «ВКонтакте» появилась сообщение, что «с помощью турецкой мафии» Троицкий «сбежал из черногорской тюрьмы».

Официальные источники об освобождении Троицкого пока не сообщали.

Власти Черногории Сергея Троицкого арестовали в сентябре 2016 года по подозрению в поджоге дома гражданина России. В октябре его приговорили к 10 месяцам тюрьмы.
Сергей «Паук» Троицкий — лидер группы «Коррозия металла», несколько песен которой признаны в РФ экстремистскими. Он известен эксцентричным поведением — к примеру, он несколько раз выдвигался в мэры в разных городах. После выборов в подмосковном Жуковском он рассказал, что подкупил несколько тысяч избирателей. 
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