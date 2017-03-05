«Лайф» сообщил об освобождении Сергея «Паука» Троицкого из черногорской тюрьмы. Жена музыканта утверждает, что он сбежал
Издание «Лайф» сообщило об освобождении из тюрьмы в Черногории лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого, приговоренного в сентябре 2016 года к 10 месяцам тюрьмы за поджог.
Издание цитирует слова Троицкого о том, что его приговор был отменен и что он был освобожден, несмотря на попытки черногорского суда «спасти свое лицо на пороге вступления в Евросоюз и НАТО» и «с помощью новых юридических формулировок обосновать похищение российского гражданина».
Сейчас Троицкий, по информации «Лайфа», находится в Москве. Это подтвердила РЕН-ТВ его мать.
Жена Троицкого Ирина, в свою очередь, рассказала РИА Новости, что он «сбежал в Италию». Сообщения с упоминаниями о том, что «Паук» находится в Италии, 3 марта появлялись на его странице «ВКонтакте».
28 февраля об отмене приговора апелляционным судом сообщила его дочь Екатерина Троицкая; после этого, согласно сайту группы, состоялся новый суд. 4 марта на странице «Коррозии металла» «ВКонтакте» появилась сообщение, что «с помощью турецкой мафии» Троицкий «сбежал из черногорской тюрьмы».
Официальные источники об освобождении Троицкого пока не сообщали.