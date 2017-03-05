Автогол и пенальти принесли «Краснодару» ничью со «Спартаком»

«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2 в одном из центральных матчей 18 тура чемпионата России по футболу. По ходу матча хозяева — клуб из Краснодара — дважды отыгрывались. В первом тайме защитник «Спартака» Сердар Таски забил в свои ворота, а во втором тайме Федор Смолов реализовал пенальти, назначенный за снос Андреаса Гранквиста Дмитрием Комбаровым.

У «Спартака» отличились Фернандо со штрафного и Луис Адриано, реализовавший выход один на один. Луис Адриано забил в первом же официальном матче за «Спартак».

В целом игра проходила с небольшим преимуществом «Спартака», что не в последнюю очередь связано с травмами краснодарцев. В первом тайме поле после столкновения с Денисом Глушаковым вынужден был покинуть Юрий Газинский, а во втором тайме из-за боли в бедре ушел Федор Смолов. При этом у «Краснодара» уже не осталось замен, поэтому команда доигрывала поединок вдесятером.

КРАСНОДАР — СПАРТАК 2:2 ОБЗОР МАТЧА. 5.03.17 PRO SPORT