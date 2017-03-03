Совет выпускников принял заявление о домогательствах в 57-й школе

Совет выпускников московской 57-й школы принял заявление, в котором назвал учителей Бориса Меерсона и Бориса Давидовича «безусловно виновными в вопиющем нарушении этических норм», а также признал ответственность руководства школы и выпускников за скандал с сексуальными домогательствами к ученикам.

В тексте заявления (есть в распоряжении «Медузы») говорится, что Меерсон с 2006 по 2016 год неоднократно вступал в сексуальные отношения с учащимися. Совет выпускников упоминает семь жертв учителя, отмечая при этом, что три бывших ученицы не считают себя пострадавшими. «Совет считает их жертвами в соответствии с тем принципом, что между учителем и учеником не может быть равноправных и добровольных отношений», — говорится в заявлении.

Совет выпускников признал, что администрация школы неоднократно получала обращения от родителей и школьников, которые учились вместе с жертвами Меерсона, но ни разу не начала серьезного расследования.

В случае с Давидовичем авторы заявления упоминают трех его жертв, причем одна из них подверглась прямому сексуальному насилию. Об обращениях жертв Давидовича или третьих лиц к администрации школы совету выпускников ничего не известно.

Совет выпускников призвал расследовать все случаи сексуального насилия и домогательств, а также разработать этический кодекс сотрудников школы.