Фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова отпустили из СИЗО под домашний арест

Мосгорсуд освободил фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова из-под стражи и сменил ему меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.

Дмитрий Бученков был арестован в декабре 2015 года. Митинг на Болотной площади, который завершился столкновениями с полицией и массовыми задержаниями, прошел в мае 2012 года. Следствие обвиняет Бученкова в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейским.

Бученков утверждает, что вообще не участвовал в митинге. Адвокат Светлана Сидоркина представила в суде результаты портретной экспертизы, подтверждающие его слова. Эксперт пришел к выводу, что Бученков и мужчина, которого следствие считает участником беспорядков, — это два разных человека.