Биткоин стал дороже унции золота
Биткоин стал дороже унции золота. Одна тройская унция золота на момент написания заметки стоит около 1237 долларов, биткоин — приблизительно 1250 долларов.
В начале февраля 2017 года цена биткоина впервые превысила одну тысячу долларов.
Биткоины — самая популярная в мире конвертируемая виртуальная валюта. Все операции проводятся без участия регулятора, напрямую между пользователями. Всего может быть выпущено не более 21 миллиона биткоинов, со временем выпускается все меньше и меньше монет. Биткоинами можно расплачиваться в интернете. Оппозиционер Алексей Навальный собирал пожертвования в этой валюте.
Власти России настороженно относятся к биткоинам, поскольку такие платежи тяжело отследить. Министерство финансов предлагало ввести штраф за использование биткоинов.