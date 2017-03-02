Акции владельца Snapchat выросли на 44% в первые секунды торгов

Snap завершил первичное размещение акций 1 марта. Каждая ценная бумага во время IPO была оценена в 17 долларов, а вся компания — приблизительно в 24 миллиардов долларов.

В первые секунды торгов акциями компании Snap, которой принадлежит сервис Snapchat, инвесторы подняли стоимость ценных бумаг на 44%. Первые сделки прошли в районе 24 долларов за акцию.

IPO Snapchat — одно из крупнейших технологических IPO в истории. Компания оценена приблизительно как два Twitter, но намного меньше, чем Facebook, чья капитализация составляет более 400 миллиардов.

Snapchat — популярное приложение для общения с помощью фотографий и видео. Ежедневно им пользуется более 150 миллионов человек. При этом компания еще ни одного дня в своей истории не была прибыльной.