«Укртелеком» заявил о прекращении работы в Донбассе

Оператор связи «Укртелеком», принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, объявил о прекращении работы на территории, подконтрольной ЛНР и ДНР.

Оказание услуг абонентам на этой территории, говорится в опубликованном компанией заявлении, прекращается «из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети» и «захват офиса вооруженными лицами».

«Укртелеком», сообщила компания, потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на подконтрольной ЛНР и ДНР территории, в связи с чем отключил данный участок от национальной сети.

Оказание услуг связи и доступа в интернет, заявил «Укртелеком», прекращено для 200 тысяч абонентов региона.