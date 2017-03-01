«Укртелеком» заявил о прекращении работы в Донбассе
Оператор связи «Укртелеком», принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, объявил о прекращении работы на территории, подконтрольной ЛНР и ДНР.
Оказание услуг абонентам на этой территории, говорится в опубликованном компанией заявлении, прекращается «из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети» и «захват офиса вооруженными лицами».
«Укртелеком», сообщила компания, потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на подконтрольной ЛНР и ДНР территории, в связи с чем отключил данный участок от национальной сети.
Оказание услуг связи и доступа в интернет, заявил «Укртелеком», прекращено для 200 тысяч абонентов региона.
Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской республики объявили, что с полуночи 1 марта вводят внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на подконтрольной им территории.
Такое решение было принято в ответ на блокаду железнодорожных путей, по которым продукцию предприятий Донбасса отправляют в другие регионы Украины.
Блокада железнодорожных путей, связывающий Донбасс с другими регионами Украины, проводится с конца января. Участники акции, включая ветеранов силовой операции в Донбассе, требуют от властей Украины прекратить экономическое сотрудничество с ЛНР и ДНР.
Из-за блокады власти Украины предупредили о возможном дефиците энергоносителей в стране.
Кроме шахт на территориях, подконтрольных ЛНР и ДНР, находятся несколько крупных металлургических и коксохимических заводов.