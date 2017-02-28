Верховный суд отправил на пересмотр дело Евгении Чудновец, осужденной за репост видео с издевательствами над ребенком

Такое решение суд принял после представления Генпрокуратуры, которая просила отменить приговор и отпустить Чудновец из-за отсутствия в ее действиях состава преступления.

В декабре 2016 года Чудновец получила пять месяцев колонии за репост трехсекундного видеоролика, на котором видно, как воспитатели детского лагеря издеваются над малолетним мальчиком. Самих воспитателей ранее осудили по другому уголовному делу.

Президента России Владимира Путина попросили обратить внимание на дело Чудновец. При этом сама воспитательница отказалась просить о помиловании, так как это означало бы признание вины. Свой приговор она обжаловала в ЕСПЧ.