Трамп обвинил Обаму в организации протестов по всей стране и утечек в СМИ

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в организации протестов против республиканцев по всей стране. Об этом Трамп заявил в беседе с ведущими Fox News.

Трамп согласился с предположением одного из собеседников, что протесты во время выступлений конгрессменов-республиканцев организованы при участии «Организации к действию» — НКО, ставшей преемницей предвыборного штаба Обамы.

Trump says Obama is "behind" the protests at GOP town halls and leaks coming from the White House pic.twitter.com/HAPhHIEtzU — Jon Passantino (@passantino) 28 февраля 2017 г.

«Думаю, что за этим стоит президент Обама, потому что там точно его люди. От этой группы также исходят некоторые утечки [в СМИ]», — ответил Трамп на это утверждение.

Никаких конкретных свидетельств участия Обамы в этих акциях Трамп не привел. Представитель Обамы пока никак не прокомментировал эти обвинения.

Как отмечает , республиканцы и раньше утверждали, что протесты последнего времени организованы и оплачены. При этом никаких доказательство такой организации представлено не было.