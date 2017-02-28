Трамп обвинил Обаму в организации протестов по всей стране и утечек в СМИ

The Washington Post
06:28, 28 февраля 2017
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в организации протестов против республиканцев по всей стране. Об этом Трамп заявил в беседе с ведущими Fox News.

Трамп согласился с предположением одного из собеседников, что протесты во время выступлений конгрессменов-республиканцев организованы при участии «Организации к действию» — НКО, ставшей преемницей предвыборного штаба Обамы.

«Думаю, что за этим стоит президент Обама, потому что там точно его люди. От этой группы также исходят некоторые утечки [в СМИ]», — ответил Трамп на это утверждение.

Никаких конкретных свидетельств участия Обамы в этих акциях Трамп не привел. Представитель Обамы пока никак не прокомментировал эти обвинения.

Как отмечает Politifact, республиканцы и раньше утверждали, что протесты последнего времени организованы и оплачены. При этом никаких доказательство такой организации представлено не было.

Трамп ранее уже заявлял, что сторонники Обамы могут быть причастны к утечкам из Белого дома, которые ложатся в основу публикаций в СМИ. Многочисленные публикации по анонимным источникам привели к тому, что президент США объявил ведущие издания страны «врагами американского народа».

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