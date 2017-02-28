SpaceX пообещала отправить космических туристов к Луне в 2018 году

Компания SpaceX намерена в конце 2018 года отправить в недельный полет вокруг Луны двоих космических туристов. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск.

Посадка на поверхность Луны в рамках экспедиции не предусмотрена.

Полет будет совершен на корабле Dragon 2 (Crew Dragon) с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Первые полеты как Dragon 2, так и Falcon Heavy запланированы на 2017 год.

Имена туристов, обратившихся к SpaceX с просьбой организовать полет к Луне, пока не раскрываются. В компании заявили, что они уже внесли значительную часть платы за полет. Медицинские тесты и тренировки планируется начать в этом году.