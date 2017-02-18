SpaceX отложила миссию на Марс
Компания SpaceX перенесла сроки запуска корабля на Марс на 2020 год. Об этом сообщила глава компании Гвинн Шотуэлл. Ранее SpaceX заявляла, что миссия запланирована на 2018 год.
По словам Шотуэлл, компания собирается потратить больше ресурсов на подготовку пилотируемых полетов в космос и разработку тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
«Мы больше ориентируемся на 2020 год», — сказала Гвинн Шотуэлл (англ. яз.).
Корабль компании SpaceX, предназначенный для миссии на Марс, получит название Red Dragon. Пока проект находится в стадии разработки. Главная задача миссии — отработка технологии входа в атмосферу Марса и посадки на поверхность планеты.
Для запуска корабля на Марс компании потребуется тяжелая ракета Falcon Heavy, которая на сегодняшний день также еще не создана. Согласно проекту, она должна нести вдвое больше полезной нагрузки, чем ракета-носитель Falcon 9, которую SpaceX использует для доставки грузов на МКС.