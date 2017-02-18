SpaceX отложила миссию на Марс

Компания SpaceX перенесла сроки запуска корабля на Марс на 2020 год. Об этом сообщила глава компании Гвинн Шотуэлл. Ранее SpaceX заявляла, что миссия запланирована на 2018 год.

По словам Шотуэлл, компания собирается потратить больше ресурсов на подготовку пилотируемых полетов в космос и разработку тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.