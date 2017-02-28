Мэрия Москвы благоустроит мост, где убили Бориса Немцова. На проект потратят три миллиарда рублей

Мэрия Москвы собирается в течение 2017 года провести реконструкцию и благоустройство Большого Москворецкого моста, следует из плана-графика госзакупок ГБУ «Гормост». 27 февраля 2015 года на этом мосту был убит Борис Немцов.

Тендер на проведение строительных работ планируется объявить в марте. Начальная цена составляет почти 3,3 миллиарда рублей.

Проект благоустройства Большого Москворецкого моста официально не опубликован. Как сообщил «Медузе» сотрудник Комплекса городского хозяйства Москвы, пока в проекте не предусмотрено никаких дополнительных работ на месте гибели Бориса Немцова, и подобных предложений от горожан не поступало.

Все госзакупки на сумму свыше 1 миллиарда рублей должны проходить процедуру обязательных общественных обсуждений, в ходе которых граждане могут высказать замечания к проекту. Общественное обсуждение проекта реконструкции Большого Москворецкого моста запланировано на 7 марта.