Мэрия Москвы благоустроит мост, где убили Бориса Немцова. На проект потратят три миллиарда рублей

Meduza
14:32, 28 февраля 2017
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Мэрия Москвы собирается в течение 2017 года провести реконструкцию и благоустройство Большого Москворецкого моста, следует из плана-графика госзакупок ГБУ «Гормост». 27 февраля 2015 года на этом мосту был убит Борис Немцов.

Тендер на проведение строительных работ планируется объявить в марте. Начальная цена составляет почти 3,3 миллиарда рублей.

Проект благоустройства Большого Москворецкого моста официально не опубликован. Как сообщил «Медузе» сотрудник Комплекса городского хозяйства Москвы, пока в проекте не предусмотрено никаких дополнительных работ на месте гибели Бориса Немцова, и подобных предложений от горожан не поступало.

Все госзакупки на сумму свыше 1 миллиарда рублей должны проходить процедуру обязательных общественных обсуждений, в ходе которых граждане могут высказать замечания к проекту. Общественное обсуждение проекта реконструкции Большого Москворецкого моста запланировано на 7 марта.

Власти Москвы неоднократно отказывали инициативной группе, которая добивается установки памятной таблички на месте убийства Бориса Немцова. В апреле 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что решение об установке таблички является прерогативой московских властей. При этом он отметил, что не приветствует действия сотрудников ГБУ «Гормост», которые не позволяют возлагать цветы на месте гибели Немцова.

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