Жителя Саратова приговорили к обязательным работам за разжигание ненависти к «ватникам»
Саратовский суд приговорил местного жителя Александра Гозенко к 160 часам обязательных работ по обвинению в экстремизме. Гозенко судили за комментарии в соцсетях: эксперты обнаружили в них признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к русским и к группе «ватники».
Суд рассмотрел дело в особом порядке. Гозенко признал себя виновным и раскаялся в содеянном.
Суд учел характер и общественную опасность преступления и состояние здоровья подсудимого, который состоит на учете у психиатра, но не находился в момент совершении преступления в состоянии, мешавшем ему осознавать последствия своих действий.
Поводом для уголовного дела послужили четыре комментария в соцсети «ВКонтакте», которые Александр Гозенко опубликовал в ноябре 2015 года. Он писал про «ватников», «быдло» и «зомби», а также предлагал «устроить холокост ваты». В этом призыве следователи обнаружили побуждение к действиям насильственного характера.