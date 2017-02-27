Жителя Саратова приговорили к обязательным работам за разжигание ненависти к «ватникам»

Саратовский суд приговорил местного жителя Александра Гозенко к 160 часам обязательных работ по обвинению в экстремизме. Гозенко судили за комментарии в соцсетях: эксперты обнаружили в них признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к русским и к группе «ватники».

Суд рассмотрел дело в особом порядке. Гозенко признал себя виновным и раскаялся в содеянном.