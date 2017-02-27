В эфире Fox News показали вымышленного советника из Швеции

В эфире телеканала Fox News выступил несуществующий советник правительства Швеции. Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет о выпуске программы The OʼReilly Factor, посвященном мигрантам и этнической преступности в Швеции. В качестве эксперта на программу был приглашен Нильс Бильдт, которого ведущий, Билл ОʼРайли, представил как советника правительства Швеции по вопросам обороны и национальной безопасности. Бильдт рассказал, что во многих городах Швеции замечен рост преступлений с участием мигрантов.

Вскоре представители правительства Швеции заявили, что человека по имени Нильс Бильдт не знают ни в министерстве обороны, ни в министерстве иностранных дел. Более того, в шведских правительственных структурах вообще нет должности советника по вопросам обороны и национальной безопасности.

Как удалось выяснить The New York Times, настоящая фамилия Нильса Бильдта — Толлинг. Фамилию Бильдт он взял в 2013 году, когда решил заняться политикой (очевидно, Толлинг хотел взять фамилию Карла Бильдта — действующего премьер-министра Швеции — возможно, чтобы выдавать себя за его родственника). В 2014 году человек с этим именем был осужден в США за пьянство в общественном месте и нападение на сотрудника правопорядка.