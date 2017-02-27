Сын главы Росгвардии займется строительством нового комплекса для спортшколы, где занималась Катерина Тихонова

Meduza
06:53, 27 февраля 2017
Надежный источник

Роман Золотов, сын главы Росгвардии Виктора Золотова, будет курировать строительство нового здания для школы акробатического рок-н-ролла «Хамовники», за которую выступала Катерина Тихонова. Виктор Золотов — бывший охранник Владимира Путина. Тихонову называют в СМИ дочерью российского президента.

Как сообщил источник «Медузы» в мэрии Москвы, Роман Золотов работает в столичном правительстве с августа 2016 года. В феврале 2017-го его назначили заместителем главы департамента спорта и туризма. На этой должности Золотов занимается пропагандой массового спорта, в его подчинении — около 100 спортивных объектов.

Новый комплекс для спортшколы «Хамовники» будет построен на улице Трехгорный вал. Стоимость проекта — 528,3 миллиона рублей.

Старое здание, где сегодня располагается спортшкола и три музыкальных образовательных учреждения для детей, будет снесено. При этом в московском депаратаменте культуры сообщили «Медузе», что ничего не знают о строительстве нового комплекса и не планируют переезд музыкальных школ.

Школу «Хамовники» возглавляет Татьяна Быстрова — главный тренер сборной России по акробатическому рок-н-роллу, глава Федерации акробатического рок-н-ролла Москвы, первый тренер Катерины Тихоновой.

Подробнее о строительстве спортшколы «Хамовники» читайте в расследовании Ивана Голунова.
Катерина Тихонова возглавляет фонд «Иннопрактика», который, в частности, занимается созданием научно-технологической долины МГУ. Стоимость проекта превышает 100 миллиардов рублей.
Тихонова является одним из вице-президентов Всемирной конфедерации рок-н-ролла. Она успешно выступала на российских и международный соревнованиях.
В 2016 году стало известно, что для спортивной школы «Хамовники» построят центр акробатического рок-н-ролла в Одинцовском районе Московской области. Проект включает физкультурно-оздоровительный комплекс, общежитие со столовой и конференц-залом, а также вертолетную площадку.

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