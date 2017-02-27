«Ла-Ла Ленд» выиграл семь «Оскаров»

В Лос-Анджелесе вручены награды Киноакадемии. Главным триумфатором премии стал мюзикл «Ла-Ла Ленд» Дамьена Шаззела, который получил семь «Оскаров», в том числе за лучший фильм года и лучшую режиссуру.

Эмма Стоун получила первый «Оскар» в карьере за главную женскую роль в «Ла-Ла Ленде». Также фильм был отмечен наградами за лучший оригинальный саундтрек, лучшую песню, лучшую работу художника-постановщика и лучшую операторскую работу.

Награда за лучшую мужскую роль первого плана получил Кейси Аффлек за работу в фильме «Манчестер у моря». «Оскары» за роли второго плана получили Махершала Али («Лунный свет») и Виола Дэвис («Ограды»)