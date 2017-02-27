«Лунный свет» получил «Оскар» за лучший фильм года. На церемонии ошибочно объявили победителем «Ла-Ла Ленд»

Лучшим фильмом года на церемонии вручения наград Киноакадемии признан фильм «Лунный свет». Первоначально победителем назвали «Ла-Ла Ленд», однако это произошло по ошибке. Ведущий церемонии Джимми Киммел принес извинения.

Позднее актер Уоррен Битти, объявлявший обладателя «Оскара» в номинации за лучший фильм, признался, что ошибся.

«Ла-Ла Ленд», который первоначально был объявлен обладателем премии за лучшую картину года, собрал в общей сложности шесть статуэток. Демьен Шазелл получил награду за лучшую режиссуру, Эмма Стоун была признана лучшей актрисой первого плана, награды были вручены авторам саундтрека и заглавной песни City Of Stars. Также «Ла-Ла Ленд» получил «Оскары» за операторскую работу и за работу художника-постановщика.

«Лунный свет», признанный лучшим фильмом, получил еще два «Оскара» — за лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (Махершала Али).

Приз за лучшую мужскую роль первого плана получил Кейси Аффлек за работу в «Манчестере у моря». Этот же фильм получил награду за лучший сценарий. Виола Дэвис признана лучшей актрисой второго плана за работу в «Оградах».