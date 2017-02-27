Кремль поручил министерствам собирать списки «позитивных событий» в отраслях перед выборами
Администрация президента запустила ежемесячный мониторинг главных отраслей экономики для своевременной реакции на позитивные и негативные события. Об этом «Ведомостям» рассказали неназванные чиновники и представители компаний, которых обяжут готовить регулярные доклады.
Утверждается, что с апреля 2017 года по май 2018 года профильные министерства должны будут отчитываться о наиболее чувствительных событиях. Как предположил источник в одной из компаний, это нужно, чтобы приурочить «какой-нибудь визит» к позитивным событиям и, наоборот, «понимать, как сгладить ситуацию» при негативных обстоятельствах.
Собеседник издания связал это с подготовкой к президентским выборам, которые, как ожидается, пройдут в марте 2018 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что все это происходит «в русле обычного обмена информацией».
В крупных компаниях отказались комментировать запросы из министерств, но в «Газпроме» заметили, что предприятие всегда координирует проведение мероприятий с правительством и региональными властями.
При этом собеседники «Коммерсанта» рассказали, что госкорпорации и госкомпании могут стать опорой штаба Владимира Путина на выборах, так как одних ресурсов «Единой России» будет недостаточно.
Это подготовка к президентским выборам, уверен сотрудник компании — адресата письма. О позитивных событиях Кремлю нужно знать, чтобы приурочить к ним какой-нибудь визит, а о негативных — чтобы заранее понимать, как сгладить ситуацию, объясняет он. Первым распоряжение начало выполнять Минэнерго, Минпромторг и Минтранс тоже составляют списки предприятий, знает собеседник.