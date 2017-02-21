Российские СМИ снова одновременно опубликовали новость со ссылкой на анонима из Кремля. Про выборы президента

Несколько российских интернет-изданий в ночь на 21 февраля одновременно опубликовали заметки про выборы президента России 2018 года, в которых ссылались на анонимные источники в Кремле. Новости на эту тему вышли в полночь и сразу после на сайтах ТАСС, РИА Новости, «Интерфакс», «Коммерсант», «Дождь», РБК, «Лайф», «Газета.ру», а также «Московского комсомольца», «Комсомольской правды» и «Известий». После часа ночи публикация на эту тему вышла и в «Ведомостях».

В большинстве публикаций говорится, что администрация президента поставила задачу добиться для Владимира Путина победы при рекордной явке. Идет речь о возможных способах достижения этой цели: создание единой базы избирателей и перенастройка системы ГАС «Выборы» с целью отказа от открепительных талонов.

Также сообщается, что в Кремле не хотят искусственно выдвигать кандидатов-соперников для создания интриги; выборы, как пишет большинство изданий, должны стать «прозрачными, чистыми, легитимными».

ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» отдельные публикации посвятили опровержению слухов о проведении досрочных выборов; «Интерфакс» и «Дождь» цитируют слова собеседника в Кремле о том, что досрочные выборы выглядели бы как проявление слабости.

РБК, «Дождь» и РИА Новости сообщили, что в Кремле думают о назначении в регионах в один день с выборами президента местных референдумов для привлечения избирателей на участки. РИА Новости, ТАСС и «Коммерсант» выяснили, что явку молодежи в администрации президента предлагается повысить с помощью компьютерных игр.

В публикациях и РБК, и «Дождя» сказано, что выборы станут «референдумом о доверии» к Путину; о «референдумном характере» грядущих выборов пишут также «Лайф» и «Коммерсант».

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