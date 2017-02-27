ИД «Коммерсант» начнет выпускать под названием «Деньги» рекламное приложение

Ведомости
17:33, 27 февраля 2017
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Издательский дом «Коммерсант» начнет выпуск ежемесячного рекламного приложения под названием «Деньги», в котором будут выходить «тексты на финансовые темы». Об этом сообщает газета «Ведомости».

По мнению гендиректора ИД Владимира Желонкина, читатели не будут путать это издание с одноименным журналом, печатная версия которого была закрыта в январе 2017 года. При этом Желонкин «не исключил, что в будущем отдельное интернет-издание и рубрика „Деньги“ будут убраны с сайта», пишут «Ведомости».

При этом сокращение в редакции «Денег» не планируется, утверждает Желонкин: часть журналистов пока продолжит писать тексты для интернет-версии журнала «Деньги», часть перейдет на работу в другие подразделения холдинга.

Ведомости
В январе 2017 года ИД «Коммерсант» объявил о прекращении издания печатных версий журналов «Коммерсант-Власть» и «Коммерсант-Деньги». Желонкин пообещал, что издания продолжат выходить в интернете и сотрудники сохранят работу.
В начале февраля сотрудники проекта Lifestyle на сайте «Коммерсанта» сообщили, что им объявили о закрытии проекта и увольнении. Владимир Желонкин заявил, что «никакие проекты» не закрываются.

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