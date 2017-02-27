ИД «Коммерсант» начнет выпускать под названием «Деньги» рекламное приложение
Издательский дом «Коммерсант» начнет выпуск ежемесячного рекламного приложения под названием «Деньги», в котором будут выходить «тексты на финансовые темы». Об этом сообщает газета «Ведомости».
По мнению гендиректора ИД Владимира Желонкина, читатели не будут путать это издание с одноименным журналом, печатная версия которого была закрыта в январе 2017 года. При этом Желонкин «не исключил, что в будущем отдельное интернет-издание и рубрика „Деньги“ будут убраны с сайта», пишут «Ведомости».
При этом сокращение в редакции «Денег» не планируется, утверждает Желонкин: часть журналистов пока продолжит писать тексты для интернет-версии журнала «Деньги», часть перейдет на работу в другие подразделения холдинга.