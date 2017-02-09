ИД «Коммерсант» закрыл проект Lifestyle. Редакция уволена

Евгений Тихоновоич
14:45, 9 февраля 2017
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Издательский дом «Коммерсант» закрыл онлайн-проект Lifestyle. Об этом в своем фейсбуке сообщил его главный редактор Евгений Тихонович.

«Cегодня руководство ИД „Коммерсантъ“ объявило нам о закрытии онлайн-проекта Ъ-Lifestyle <…>. Вся редакция уволена практическим одним днем (формально 14 февраля), доступы к системам отключены без предупреждения, не работает админка и почта», — написал он.

Тихонович назвал «полной неожиданностью» закрытие проекта. О возможных причинах этого решения он не написал.

О закрытии проекта Lifestyle стало известно спустя месяц после объявления о прекращении выпуска бумажных версий журналов «Власть» и «Деньги». Тогда руководство ИД заявило, что журналы продолжат выходить на сайте, и сотрудники изданий не потеряют работу.

«Коммерсант» объявил о запуске проекта Lifestyle в декабре 2015 года. Тогда сообщалось, что это будет «умеренно глянцевый и в меру аналитический раздел» сайта, посвященный как «вещам и стилю жизни в целом», так и «моде как серьезной индустрии». Первым главным редактором проекта была Натела Поцхверия. Последние девять месяцев им руководил Евгений Тихонович.

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