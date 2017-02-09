ИД «Коммерсант» закрыл проект Lifestyle. Редакция уволена

Издательский дом «Коммерсант» закрыл онлайн-проект Lifestyle. Об этом в своем фейсбуке сообщил его главный редактор Евгений Тихонович.

«Cегодня руководство ИД „Коммерсантъ“ объявило нам о закрытии онлайн-проекта Ъ-Lifestyle <…>. Вся редакция уволена практическим одним днем (формально 14 февраля), доступы к системам отключены без предупреждения, не работает админка и почта», — написал он.

Тихонович назвал «полной неожиданностью» закрытие проекта. О возможных причинах этого решения он не написал.

О закрытии проекта Lifestyle стало известно спустя месяц после объявления о прекращении выпуска бумажных версий журналов «Власть» и «Деньги». Тогда руководство ИД заявило, что журналы продолжат выходить на сайте, и сотрудники изданий не потеряют работу.