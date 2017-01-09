ИД «Коммерсант» отказался от выпуска печатных версий «Власти» и «Денег»
Издательский дом «Коммерсант» перестал печатать журналы «Власть» и «Деньги». Как заявил генеральный директор ИД Владимир Желонкин, журналы будут выходить в интернете. По словам топ-менеджера, сотрудников не уволят.
Журнал «Коммерсант-Власть» был основан в 1992 году. До 1997 года он носил название «Коммерсант-Weekly» Печатная версия издания выходила раз в неделю. «Коммерсант-Деньги» издавались с 1994 года. Журнал также выходил один раз в неделю.
Последние выпуски «Власти» и «Денег» вышли в конце декабря.