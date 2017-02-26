Ильдар Дадин вышел на свободу
Активист Ильдар Дадин вышел из алтайской колонии ИК-5 после отмены его приговора Верховным судом. У колонии его встретила жена Анастасия Зотова и журналисты.
February 26, 2017
В разговоре с журналистами Дадин заявил, что не планирует покидать Россию, так как хочет помочь тем, кого пытают в российских колониях.
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что письмо об освобождении Дадина пришло в алтайскую колонию только через четыре дня после решения Верховного суда. Он в очередной раз отверг заявления о пытках активиста сотрудниками ведомства.
«Я ожидал увидеть только жену и сестру. Я выжил благодаря поддержке всех честных людей. Хочу сказать им спасибо и что я их люблю. Говорят в России нет гражданского общества. Я думаю, есть, оно часть мирового общества», — сказал Дадин у ворот колонии.