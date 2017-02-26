Ильдар Дадин вышел на свободу

Новая Газета
08:47, 26 февраля 2017
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Активист Ильдар Дадин вышел из алтайской колонии ИК-5 после отмены его приговора Верховным судом. У колонии его встретила жена Анастасия Зотова и журналисты.

В разговоре с журналистами Дадин заявил, что не планирует покидать Россию, так как хочет помочь тем, кого пытают в российских колониях.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что письмо об освобождении Дадина пришло в алтайскую колонию только через четыре дня после решения Верховного суда. Он в очередной раз отверг заявления о пытках активиста сотрудниками ведомства.

«Я ожидал увидеть только жену и сестру. Я выжил благодаря поддержке всех честных людей. Хочу сказать им спасибо и что я их люблю. Говорят в России нет гражданского общества. Я думаю, есть, оно часть мирового общества», — сказал Дадин у ворот колонии.

Новая Газета
В марте 2016 года Дадина осудили на два с половиной года колонии общего режима за неоднократные нарушения на митингах. Он стал первым в России осужденным по новой статье 212.1 Уголовного кодекса. Срок Дадина, с учетом времени, проведенного в СИЗО, истекал в июле 2017 года.
22 февраля 2017 года приговор Дадину был отменен, а его дело закрыто Верховным судом за отсутствием состава преступления. Ранее на процессуальные нарушения в деле Дадина указал Конституционный суд. Дадин получил право на реабилитацию.
В октябре 2016 года «Медуза» опубликовала письмо Дадина из карельской колонии № 7, в котором активист рассказал о пытках и издевательствах со стороны надзирателей. Слова Дадина подтвердили и другие заключенные этой колонии. Первоначально следователи не нашли оснований для возбуждения дела после заявлений Дадина, но после отмены его приговора стало известно о возобновлении проверки.

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