У американки взорвался iPhone 7 Plus

Жительница Аризоны Брианна Оливас сообщила, что у нее взорвался смартфон iPhone 7 Plus. Она опубликовала в твиттере видео с дымящимся айфоном; на ролике видно, что у него расплавился корпус.

«Мой iPhone 7 Plus сегодня утром взорвался. Я его даже не использовала [в этот момент], нет никакого объяснения», — написала она.

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69 — Bree✨ (@briannaolivas_) February 23, 2017

По словам Оливас, днем ранее айфон перестал включаться. В службе поддержки Apple протестировали смартфон и сказали, что с ним все в порядке; после этого какое-то время работал исправно, передает Mashable.

Оливас передала смартфон в Apple для выяснения причин происшедшего.