«Лестер» уволил тренера Клаудио Раньери. С ним клуб впервые выиграл премьер-лигу

BBC News
08:02, 24 февраля 2017
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Руководство английского футбольного клуба «Лестер» приняло решение об увольнении главного тренера Клаудио Раньери.

Поводом для увольнения стали неудовлетворительные результаты клуба в английской премьер-лиге — после победы в турнире в прошлом году «Лестер» сумел выиграть только 5 матчей в текущем сезоне при 14 поражениях и находится на 17-м месте в турнирной таблице. Как пишет «Би-би-си», «Лестеру» грозит вылет в низшую лигу.

«Его статус как самого успешного тренера в истории „Лестера“ бесспорен. Тем не менее, выступления в домашней лиге в этом сезоне ставят будущее клуба в премьер-лиге под угрозу», — говорится в заявлении «Лестера». Раньери уволили менее чем через сутки после поражения от испанской «Севильи» со счетом 1:2 в рамках Лиги чемпионов.

Помощник главного тренера Крейг Шекспир и тренер Майк Стоувелл будут руководить командой до тех пор, пока не будет назначен новый главный тренер (англ. яз.).

BBC News
«Лестер» выиграл английскую премьер-лигу в сезоне 2015–2016 года, обойдя более известные и титулованные клубы. Победу «Лестера» называли одной главных неожиданностей европейского футбола.
Клаудио Раньери пришел в «Лестер» в 2015 году. До этого он никогда не выигрывал национальные чемпионаты.

С детства за «Лестер»

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