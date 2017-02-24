«Лестер» уволил тренера Клаудио Раньери. С ним клуб впервые выиграл премьер-лигу

Руководство английского футбольного клуба «Лестер» приняло решение об увольнении главного тренера Клаудио Раньери.

Поводом для увольнения стали неудовлетворительные результаты клуба в английской премьер-лиге — после победы в турнире в прошлом году «Лестер» сумел выиграть только 5 матчей в текущем сезоне при 14 поражениях и находится на 17-м месте в турнирной таблице. Как пишет «Би-би-си», «Лестеру» грозит вылет в низшую лигу.

«Его статус как самого успешного тренера в истории „Лестера“ бесспорен. Тем не менее, выступления в домашней лиге в этом сезоне ставят будущее клуба в премьер-лиге под угрозу», — говорится в заявлении «Лестера». Раньери уволили менее чем через сутки после поражения от испанской «Севильи» со счетом 1:2 в рамках Лиги чемпионов.